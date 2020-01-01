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Мы на связи: с 10:00 до 20:00 ежедневно

+7 (926) 656-88-99 Бесплатная консультация
Домодедовский район, д.Павловское, ул. Огородная, 384»
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Мы предлагаем Вам

Качественный кузовной ремонт грузовиков и покраску любой сложности с гарантией

Бесплатная дефектовка и оценка стоимости ремонта

Получить оценку стоимости ремонта
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С чем мы работаем

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Газели

Автовышки-автокраны

Автобусы

Спецтехника

Вертолеты

Коммерческий транспорт

Манипуляторы

Катера\яхты

Наши услуги

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Покраска кабин

Покраска кабин

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Ремонт и покраска полуприцепов

Ремонт и покраска полуприцепов

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Кузовной ремонт и покраска микроавтобусов

Кузовной ремонт и покраска микроавтобусов

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Ремонт будки

Ремонт будки

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Покраска прицепов

Покраска прицепов

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Покраска рамы

Покраска рамы

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Ремонт фургонов

Ремонт фургонов

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Пескоструйная обработка

Пескоструйная обработка

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Ремонт тентов

Ремонт тентов

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Ремонт и покраска контейнеров

Ремонт и покраска контейнеров

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Покраска вагонов

Покраска вагонов

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Химчистка салона

Химчистка салона

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Сварочные работы

Сварочные работы

Цена покраски Транзит

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Удаление ржавчины

Удаление ржавчины

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Замена стекол

Замена стекол

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Полировка фар грузовиков

Полировка фар грузовиков

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Полировка грузовиков

Полировка грузовиков

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Рихтовка кузова

Рихтовка кузова

Цена покраски Портер

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Покраска

Локальный ремонт

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Арматурные работы

Арматурные работы

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Жестяные работы

Жестяные работы

Устранение деформаций отдельных частей автомобиля

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Марки, с которыми
мы работаем

Имеем богатый опыт ремонта грузовых кабин следующих марок
автомобилей

Бензовозы
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ
МАЗ

Аварии, стирание и износ ЛКП и появление коррозии на деталях кабины и кузова — это главные факторы, из-за которых требуется кузовной ремонт грузовика. Чтобы выполнить грузовой кузовной ремонт и восстановить первоначальный вид Вашего транспорта, доверьте это дело профессионалам. Наш техцентр выполнит весь комплекс ремонтных процедур по грузовому кузовному ремонту с наилучшим качеством.

Почему лучше обратиться к нам
Не навязываем большего

Не навязываем большего с целью заработать и ремонтируем только то, что реально требует ремонта. Можно находится в ремзоне и наблюдать за процессом

переделаем всё за свой счёт

Если Вас не устроит качество покраски
или ремонта мы переделаем всё за
свой счёт

Исключаем любые дополнительные работы

Исключаем любые дополнительные работы, которые могут увеличить бюджет,
без Вашего согласия

Подбираем запчасти

Подбираем запчасти, ориентируясь
на Ваши требования

Соблюдаем сроки по договору

Соблюдаем сроки по договору.
Выплачиваем неустойку за каждый
день просрочки

Мы несём полную ответственность

Мы несём полную ответственность
за Ваш автомобиль

Покраска и кузовной ремонт

Бесплатная оценка стоимости работ по фото

Сделайте фотографии повреждений Вашей машины и за 10 минут получите:

  • Точную цену
    восстановительного ремонта
  • Профессиональную
    консультацию специалиста
  • Дату завершения
    работ
Спасибо за заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время

Общий размер загружаемых фотографий не должен
превышать 200 Мб. (gif, png, jpg, jpeg, zip, rar)

Отправляя форму, вы даете согласие
на обработку персональных данных

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Результаты нашей работы

До
После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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После
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Стоимость ремонта: руб.

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После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

Кузовной ремонт Форд Транзит Покраска Форд Транзит

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Срок:
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Срок:
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Срок:
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Срок:
Стоимость ремонта: руб.

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После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

До
После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

До
После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

Покраска грузового автомобиля

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После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

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После
Срок:
Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

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Стоимость ремонта: руб.

Лучшее оборудование

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Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6

1

Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6

1

Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6

1

Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6

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Прозрачный процесс на каждом этапе ремонта грузовой кабины

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Обращение

Вы оставляете заявку на сайте или звоните по телефону

+7 (926) 656-88-99
2

Осмотр/стоимость

Предварительный осмотр повреждений. Дефектовка и составление заказ-наряда. Итоговая цена НЕ меняется во время проведения работ

3

Ремонт/Покраска

Производство срочного ремонта/покраски Вашей машины

4

Приемка

Передача восстановленного авто и оплата заказ-наряда

«Сервис и качество» – кредо
нашей повседневной работы при ремонте грузовых кабин

Ответим на вопросы по стоимости и срокам ремонта, запишем на удобное время

Спасибо за заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время

Общий размер загружаемых фотографий не должен
превышать 200 Мб. (gif, png, jpg, jpeg, zip, rar)

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на обработку персональных данных

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