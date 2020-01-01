Мы на связи: с 10:00 до 20:00 ежедневно
Бесплатная дефектовка и оценка стоимости ремонтаПолучить оценку стоимости ремонта
Цена покраски Транзит
Цена покраски Портер
Устранение деформаций отдельных частей автомобиля
Не навязываем большего с целью заработать и ремонтируем только то, что реально требует ремонта. Можно находится в ремзоне и наблюдать за процессом
Если Вас не устроит качество покраски
или ремонта мы переделаем всё за
свой счёт
Исключаем любые дополнительные работы, которые могут увеличить бюджет,
без Вашего согласия
Подбираем запчасти, ориентируясь
на Ваши требования
Соблюдаем сроки по договору.
Выплачиваем неустойку за каждый
день просрочки
Мы несём полную ответственность
за Ваш автомобиль
Сделайте фотографии повреждений Вашей машины и за 10 минут получите:
Кузовной ремонт Форд Транзит Покраска Форд Транзит
Кузовной ремонт и покраска "Мерседес Спринтера"
Покраска бочек, прицепов и цистерн
Перекрасили Пежо Боксер из белого цвета в темно синий
Покраска грузового автомобиля
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Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6
Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6
Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6
Специализированная итальянская покрасочно-сушильная камера 20х6
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Предварительный осмотр повреждений. Дефектовка и составление заказ-наряда. Итоговая цена НЕ меняется во время проведения работ
Производство срочного ремонта/покраски Вашей машины
Передача восстановленного авто и оплата заказ-наряда
Ответим на вопросы по стоимости и срокам ремонта, запишем на удобное время
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